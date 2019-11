Nova medalja za džudiste Crvene zvezde u LŠ

Večernje novosti pre 3 sata | Beta

Crveno-beli su u Portugaliji potvrdili kvalitet i osvojili bronzu pobedom protiv Ratiboreca

Džudisti Crvene zvezde osvojili su bronzanu medalju u Ligi šampiona u portugalskom Odivelasu. Oni su još jednom potvrdili kvalitet u elitnom klupskom društvu i u borbi za treće mesto pobedili ruski Ratiborec 3:2. Ekipa u sastavu Strahinja Bunčić, Mihail Morohojev (do 66 kg), Rustam Orujov, Aleksandar Rajčić (do 73 kg), Stefan Majdov, Milan Bunčić, Dominik Resel (do 81 kg), Dmitri Gerasimenko, Nemanja Majdov (do 90 kg) i u konkurenciji preko 90kg kapiten Bojan