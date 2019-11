Noć kada je Luka Dončić zasenio sve: Rekord karijere, tripl-dabl i pobeda

Mozzart sport pre 14 minuta

Drugi najmlađi igrač u istoriji NBA sa triplom-dablom od 40 poena

Bila je to noć kada je Luka Dončić objasnio svim nevernim Tomama da je igrač kakvi se retko rađaju na evropskom kontinentu. Ako je neko i sumnjao u njega i posle svih sjajnih partija u poslednje tri godine, od ove večeri posle neverovatne role u derbiju Teksasa, valjda je sada shvatio. Slovenački as odigrao je najbolju utakmicu otkako je prešao “baru”. Tu na najvećoj sceni, pred očima legendarnog Grega Popoviča, plesao je Luka Dončić kao nikada do sada, kao na