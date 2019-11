Brnabić: Danas ili sutra sednica Saveta za nacionalnu bezbednost o navodnom vrbovanju agenata

Beta pre 1 sat

Predsednica Vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da će se danas ili sutra sastati Savet za nacionalnu bezbednost povodom navoda da Rusija vrbuje pripadnike bezbednosnih službi Srbije.<p>Ona je novinarima u Skupštini Srbije rekla da je o tome razgovarala sa predsednikom Srbije Aleksandrom Vučićem i da je on izdao nalog Vojno-bezbednosnoj agenciji (VBA) da istraži te navode.</p><p>Navodeći da nadležni tek treba da dobiju dodatne informacije, premijerka je ocenila da će u slučaju da se utvrdi da su te informacije tačne, to predstavljati "ozbiljan problem" i "stvar oko koje će morati ozbiljno da se pozabave".</p><p>Upitana da li to može da poremeti odnose sa Rusijom, ona je kazala da ne može da iznosi paušalne ocene i da mora da sačeka informacije VBA.</p><p>List "Blic" preneo je ranije danas da je "ruski diplomata i pripadnik vojne obaveštajne službe Georgij Kleban akter šokantnog snimka, na kome se vidi kako daje novac jednom navodno visokopozicioniranom zvaničniku Srbije".</p><p>Snimak je 17. novembra objavljen na Jutjubu, njegova autentičnost potvrđena je za "Blic", a potvrdio ga je i ugledni istraživački novinar Hristo Grozev na svom Tviter nalogu.

(Beta, 11.20.2019)