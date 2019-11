Dirljiva slika: Siniša Mihajlović izašao iz bolnice! (foto)

Hot sport pre 5 sati | Stefan Smuđa

To je ovekovečila njegova supruga Arijana. Trener Bolonje Siniša Mihajlović posle obavljene treće faze hemioterapije napustio je bolnicu ‘Sant Orsola’ ovog prepodneva. Stoga je njegova supruga Arijana objavila sliku ispred klinike, uz simpatičan komentar: – Ne postoji lepša stvar – napisala je ona. Mihajlović se oporavlja i nadajmo se da će što pre biti ponovo u punoj snazi i potpuno zdrav. View this post on Instagram A post shared by Arianna Rapaccioni Mihajlovic