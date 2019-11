Mihajlović napustio bolnicu i poslao srpski pozdrav svima (FOTO)

Vesti online pre 1 sat

Srpski stručnjak se bori protiv opake bolesti.

Siniša Mihajlović je izašao iz bolnice. Posel obavljene treće ture hemoterapije, srpski stručnjak je ove srede napustio osmi paviljom hematološkog odeljenja bolnice „Sant'Orsola" i to u društvu supruge Arijane. Ona je o tome obavestila javnost na Instagramu, uz zajedinčke fotografije, na kojima se vidi kako njen suprug, trener Bolonje, sa tri podignuta prsta šalje pozdrave.