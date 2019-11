Snažan zemljotres u argentini: Potres od 5,8 stepeni uplašio građane, pogledajte kako se sve ljuljalo (video)

Kurir pre 5 sati

Zemljotres magnitude 5,8 pogodio je centralnu Argentinu, a još nema informacija o povređenima ili materijalnoj šteti.

Tu jačinu zemljotresa preliminarno je objavio Američki geološki institut. moderate #earthquake near #San #Luis, #Argentina, also felt in #Mendoza and parts of #Chile @ShakingEarth pic.twitter.com/TuxOPOc0XD — CATnews | Andreas M. Schäfer (@CATnewsDE) November 19, 2019 Epicentar je bio 63 kilometra jugozapadno od grada San Luisa, na dubini od 10 kilometara. Nos Llegan Primeras imágenes subidas a redes sociales del sismo M6.3°(preliminar) en la provincia de San Luis