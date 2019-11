Gavrilović: Znali smo šta želimo da igramo, ali nismo u tome uspeli tokom celog meča

Večernje novosti pre 4 sata | Novosti online

Ne možemo da budemo zadovoljni određenim brojkama. Nedostajala nam je energija - rekao je trener Zvezde

Crvena zvezda će izlazak iz rezultatske krize morati da potraži u u četvrtak u Kaunasu protiv Žalgirisa. U Berlinu su doživeli lak i ubedljiv poraz do Albe. - Čestitam protivniku na pobedi. Mi smo znali kako želimo da igramo, ali nismo uspeli to da radimo sve vreme. Nedostajala nam je energija, pre svega u prvom poluvremenu. Možda je to zbog teškog rasporeda ili agresivne odbrane rivala - rekao je Andrija Gavrilović. Trener crveno-belih se osvrnuo na meč. - Ne