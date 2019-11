"Handke zaslužio Nobelovu nagradu": Švedska odgovorila na pismo predsednika tzv. Kosovske akademije nauka i umetnosti

Večernje novosti pre 29 minuta | V. N.

Nobelov komitet je naveo da je priznanje austrijskom piscu dodeljeno za njegova dela, a ne za to što on lično radi

ŠVEDSKA akademija odgovorila je na pismo predsednika tzv. Kosovske akademije nauka i umetnosti Mehmeta Kraje, koji je od ove institucije tražio da poništi odluku o dodeli Nobelove nagrade za književnost Peteru Handkeu. Nobelov komitet je, kako je preneo Tanjug, naveo da je priznanje austrijskom piscu dodeljeno za njegova dela, a ne za to što on lično radi. Peter Handke: Oživljavaju me Srbi sa Kosova Kraja je u pismu od 10. oktobra taksativno naveo šta je Handke,