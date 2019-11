Gde ćete lopatama na bager? Došli Harden i Vestbruk u Denver da pokažu Jokiću ko je glavni, a on ih oduvao! /video/

Blic sport pre 3 sata | Darko Nikolić

Oformili su tandem snova samo sa željom da pokore .

Rasel Vestbruk je bio MVP lige 2017. Džejms Harden MVP lige 2018. Ali, sada je 2019. i kada su došli u Denver im je pokazao ko je gazda, ne samo u Koloradu. Nagetsi su dobili moćni Hjuston sa 105:95, a Jokić je briljirao na putu do trijumfa i to sa 27 poena, 12 skokova i četiri asistencije, ali i sjajnom odbranom baš na Hardenu. Harden, najčuvenija brada lige, dobio je u ekipi "raketa" najveće pojačanje koje je u Hjuston stiglo poslednjih godina - niko drugi do