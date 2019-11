Zbog prištinskih taksa Srbija izgubila skoro 400 miliona evra

RTS pre 33 minuta

Pre uvođenja prištinskih taksa, izvoz iz centralne Srbije na Kosovo i Metohiju iznosio je na godišnjem nivou 445 miliona evra. Srbija je za godinu dana izgubila 395,7 miliona evra, odnosno u tolikoj vrednosti je manje robe isporučeno na Kosovo i Metohiju u odnosu na prethodne godine, rekao je ministar Rasim Ljajić.

Danas je tačno godinu dana otkako su prištinske privremene institucije uvele taksu od 100 odsto na proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine. Tadašnji premijer Ramuš Haradinaj rekao je da su to ekonomske sankcije Prištine, kao odgovor na to što Kosovo nije primljeno u Interpol, ali i na seriju povlačenja priznanja samoproglašene nezavisnosti. Vrednost godišnjeg izvoza iz centralne Srbije na Kosovo i Metohiju do pre godinu dana bio je oko 450 miliona evra. Ministar