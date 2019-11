Rektorka: Siniši Malom će biti „poništen doktorat“

Danas pre 6 sati | Piše: BBC News na srpskom

Odbor za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu jednoglasno je utvrdio da je ministar finansija Siniša Mali učinio povrede iz člana 22.

Kodeksa etičke profesionalne etike – ovaj član odnosi se na plagiranje. Rektorka Univerziteta Ivanka Popović rekla je da se „može reći da je došlo do plagiranja, odnosno do preuzimanja tuđe intelektualne svojine bez odgovarajućeg navođenja“. „Za koji dan će biti objavljeno konačno rešenje sa obrazloženjem odluke. Dalji koraci će dovesti do toga da će se poništiti doktorska disertacija“, kaže Popović za RTS i dodaje da je odluka odbora konačna. Ubrzo je reagovao i