Redsi u finišu do slavlja, Lester verni pratilac

N1 Info pre 1 sat | Bojan Marinković

Fudbaleri Liverpula pobedili su Kristal Palas na gostovanju u 13. kolu Premijer lige sa 2:1 i time upisali četvrti uzastopni trijumf.

Lideri prvenstva slavili su posle dosta muke na Selhurst parku pogotkom Roberta Firmina u 85. minutu, samo tri minuta posle izjednačujućeg gola Vilfreda Zahe. Prethodno su Crveni poveli golom Sadija Manea, koji je u 49. od stative zatresao mrežu za osmi gol protiv Palasa. FULL-TIME Crystal Palace 1-2 Liverpool Liverpool stay 8 points clear at the top of the #PLthanks to goals from Sadio Mane and Roberto Firmino #CRYLIV pic.twitter.com/EtmvHtjRvU Bez obzira na