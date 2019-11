Jović zakucan za klupu: Real posle šoka preokrenuo i pobedio Sosijedad, zvižduci za Bejla /video/

Blic sport pre 52 minuta | Vladimir Andonov

Fudbaleri Real Madrida pobedili su Real Sosijedad 3:1 (1:1) u 14. kolu Primere, a naš reprezentativac Luka Jović čitav meč je presedeo na klupi.

Ovim, osmim trijumfom u sezoni, izabranici Zinedina Zidana došli su do 28. boda i tako se ponovo izjednačili na čelu tabele sa Barselonom. Nakon 2. minuta i pogotka Vilijan Hosea nakon katastrofalne greške Serhija Ramosa, nije delovalo da će "kraljevski" klub doći do rutinske pobede. Ipak, do poluvremena Madriđani su uspeli da izjednače. U 37. minutu Luka Modrić, sigurno najbolji igrač na Santijago Bernabeuu ove večeri, dobro je centrirao, a loptu u mrežu glavom je