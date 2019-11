Ključni svedoci: Evo ko je još pored princa Endrua posetio pedofila Epstajna u vili u Njujorku! (foto, video)

Kurir pre 32 minuta

Vila na Menhetnu koja je pripadala osuđenom pedofilu Džefriju Epstajnu bila je poznata po velikom broju posetilaca. U nedavnom intervjuu u kome je prvi put progovorio o svom prijateljstvu sa bogatim finansijerom, britanski princ Endru je uporedio imanje vredno 80 miliona dolara sa železničkom stanicom zbog gostiju koji su se smenjivali kao na pokretnoj traci.

Do sada je boravak mlađeg sina britanske kraljice Elizabete II u Epstajnovoj vili u decembru 2010. godine bio obavijen velom tajnosti, ali je ove nedelje bila ključni povod da on odstupi sa dužnosti. Unpublished photos show the Duke of York and his paedophile friend in New York during fateful weekend stay https://t.co/j9IExLS2qk pic.twitter.com/1eKQbVng3B — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 23, 2019 Tokom spornog vikenda 6. i 7. decembra, vilu je pored princa