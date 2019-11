Šapić: Nije izdaja što hoću na izbore

RTV pre 3 sata | Tanjug, Večernje novosti

BEOGRAD - Predsednik Opštine Novi Beograd i lider Srpskog patriotskog saveza (SPAS), Aleksandar Šapić, kaže da je ušao u izbornu trku kao optimista i da mu smeta što predstavnici opozicije, koji su za bojkot izbora, to smatraju izdajničkim potezom.

"Smeta mi što oni koji nisu za izlazak na birališta govore da su ovi drugi izdajnici i obrnuto. Neka me politički eliminišu, ali ni u kakvim podelama neću da učestvujem", rekao je Šapić za "Večernje novosti". On kaže i da mu je čudno da neko bilo koga ubeđuje da je bojkot izbora dobar ili loš, navodeći da je "to legitiman vid političke borbe". "Za nekoliko nedelja predstavićemo ljude poznate javnosti koji će biti na listi. To će biti ljudi koji imaju kredibilitet.