Tramp: Meksički narko karteli biće označeni kao teroristi

Blic pre 5 sati | Tanjug

Američki predsednik Donald Tramp izjavio je da će meksičke narko kartele označiti kao teroriste zbog njihove uloge u trgovini drogom i ljudima. -Oni će biti označeni... Na tome radim poslednjih 90 dana. Znate, to nije lako, morate da prođete ceo proces i mi to činimo, rekao je Tramp u intervjuu koji je emitovan u utorak. Ministar inostranih poslova Meksika u ponedeljak je izjavio da ne očekuje da će SAD to učiniti.