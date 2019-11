U kineskoj fabrici u Kragujevcu radiće 250 radnika do sredine 2020. godine, a do 2023. ukupno 800

Danas pre 2 sata | Piše: Beta

U kompaniji „Yanfeng Automotive Interiors“ (YFAI), koja ja danas svečano otvorena u Kragujevcu, proizvodnja enterijer delova za autoindustriju je otpočela pre 15-ak dana uz angažovanje 180 radnika, a do sredine 2020. godine biće uposleno ukupno 250.

„Oslanjamo se na lokalnu radnu snagu i već imamo 180 zaposlenih u našoj novoj fabrici. Postepeno ćemo povećavati broj zaposlenih na 250 do sredine 2020, a nameravamo da zaposlimo do 800 stručnih ljudi iz regiona do 2023“, rekao je menadžer fabrike Milan Radović. Dodao je da fabrika nudi mogućnost napredovanja u karijeri i dobre radne uslove, kao i benefite i za proizvodne i za administrativne radnike. „U ovom trenutku tražimo radnike za radno mesto operatera u