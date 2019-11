U Srpskoj registrovane 132 osobe obolele od HIV/AIDS-a

Večernje novosti pre 12 minuta | Novosti Online / D.L.

U Republici Srpskoj do sada su registrovane 132 obolele osobe od HIV/AIDS-a, saopšteno je iz Instituta za javno zdravstvo Srpske. Od ukupnog broja registrovanih, od 1. decembra prošle godine do danas je prijavljeno ukupno 10 novoobolelih, od kojih pet sa HIV-om i pet od AIDS-a. Osam su muškarci, a dve žene, navodi se u saopštenju. U ovom periodu prijavljena su četiri preminula pacijenta od AIDS-a, dok su do sada od posledica ove bolesti u Republici Srpskoj umrle 24