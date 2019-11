Demokrate i PSG na zajedničkoj listi? Deo opozicije koji je protiv bojkota pregovara o novom savezu

Blic pre 4 sata | Lana Gedošević

Demokratska stranka (DS) i Pokret slobodnih građana (PSG) pregovaraju o zajedničkoj saradnji, ali i tome da eventualno zajedno izađu na predstojeće parlamentarne izbore, saznaje "Blic".

Prema nezvaničnim informacijama, razgovori o tome vođeni su i pre dva, tri meseca, ali su ovih dana ponovo aktuelnizovani, naročito u svetlu sve češćih spekulacija da bi neke stranke, koje su isprva zastupale ideju bojkota, mogle da se predomisle i pozovu birače da izađu na birališta. Da to nije nemoguć scenario svedoči i to što i unutar same opozicije nema jedinstva po pitanju bojkota. Ilustracije radi, DS jeste članica opozicionog Saveza za Srbiju (SzS) čije su