Migranti nadiru, ali ne preti kriza: Većina "ilegalaca" stiže u Srbiju preko Albanije i Severne Makedonije

Večernje novosti pre 8 sati | V. CRNjANSKI SPASOJEVIĆ J. STO

Broj pridošlica iz Azije i Afrike u našu zemlju duplo je veći u odnosu na lane, a raste rapidno od juna

BROJ migranata dvaput je veći ove nego prošle godine. Do sredine novembra u Srbiji je registrovano oko 27.000 ulazaka migranata i izbeglica, a očekuje se da do kraja godine bude više od 30.000, rekao je novinarima šef beogradske Kancelarije UNHCR Hans Fridrih Šoder. Ipak, prema njegovim procenama, za sada nije na pomolu migrantska kriza poput one iz 2015. Samo u oktobru registrovana su 4.123 dolaska, što je za 500 više nego mesec pre toga. Na jučerašnji dan u