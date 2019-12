Serija potresa u Albaniji, zasedao Savet za nacionalnu bezbednost

RTS pre 56 minuta

Novi zemljotres jačine 4,3 po Rihterovoj skali pogodio je jutros Albaniju. To je bio samo jedan u seriji od pet potresa registrovanih na tom području do 10 sati. Tužilaštvo mora da privede pravdi sve odgovorne za propuste koji su doveli do ljudskih žrtava i materijalne štete, objavio je albanski predsednik Iljir Meta posle sednice saveta za nacionalnu bezbednost. Oko 9.000 Albanaca ne može da se vrati u domove posle zemljotresa.

Najnoviji potres je zabeležen u 08:26 sati, sa epicentrom u Tirani na dubini od 10 kilometara. Albanski savet za nacionalnu bezbednost pozvao je tužilaštva u toj zemlji da procesuiraju i pravdi privedu odgovorne za propuste koji su, tokom nedavnog zemljotresa, doveli do gubitka više od 50 života, javljaju albanski mediji. Sednica ovog saveta, kojoj su prisustvovali predsednik Iljir Meta i premijer Edi Rama, održana je kako bi se raspravljalo o saradnji institucija