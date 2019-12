U sredu ujutru slab mraz, niska oblačnost, temperatura do 5 stepeni

Dnevnik pre 39 minuta | Tanjug

BEOGRAD: U Srbiji će u sredu ujutru biti slab mraz, mestimično magla i niska oblačnost koja će se u većini krajeva zadržati duže tokom dana, a kasnije posle podne i uveče smanjenje oblačnosti.

Vetar će biti slab do umeren, istočni i jugoistočni, krajem dana u košavskom području u pojačanju. Najniža temperatura od -5 do -1, najviša dnevna od 1 do 5, saop štio je Republički hidrometeorološki zavod. U Beogradu će ujutru biti slab mraz, magla i niska oblačnost koja će se zadržati duže tokom dana. Kasnije posle podne i uveče smanjenje oblačnosti. Vetar slab, istočni i jugoistočni, uveče u pojačanju. Najniža temperatura od -3 do -1, najviša dnevna oko 4.