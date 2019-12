Lavrov povodom proterivanja ruskih diplomata iz Nemačke: Treba nam vreme da odlučimo o recipročnim merama (foto)

Kurir pre 1 sat

Rusiji će trebati neko vreme da odgovori na odluku nemačkih vlasti da proteraju ruske diplomate, rekao je ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

"Mi smo skloni analiziranju. Prvo ćemo proučiti to za šta nas optužuju i od čega je sve to proisteklo“, naglasio je Lavrov. On je dodao da će Moskvi trebati "neko vreme“ za izradu recipročnih mera. Nemačke vlasti proteruju dva radnika ruske ambasade u Berlinu, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova Rusije. Ministarstvo je dvojicu diplomata proglasilo personama non grata. U saopštenju se ističe da je takva odluka povezana sa slučajem naručenog ubistva