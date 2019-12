Uživo Predsednik Vučić sa Putinom u Sočiju: Razgovaraju o Kosmetu, regionu i bilateralnoj saradnji

Kurir pre 9 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Sočiju sa predsednikom Rusije Vladimirom Putinom, u rezidenciji "Bočarov ručej".

Dvojica predsednika će najpre imati sastanak u četiri oka, a potom će razgovore nastaviti s delegacijama na radnom ručku koji Putin priređuje u čast predsednika Srbije. Kako prenose mediji, biće to njihov 17. susret na kome će razgovarati o Kosovu i Metohiji, regionu i bilateralnoj saradnji.