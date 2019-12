Vučić o "nepristojnoj ponudi" Moskve: Nikada vlada sa onima koji su rušili zemlju

Kurir pre 4 sata

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas u Sočiju da nije dobio nikakvu zvaničnu ponudu iz Rusije, a pogotovu ne od Putina, da formira vladu sa pojedinim opozicionim strankama.

On je rekao da je bilo takvih ponuda, ali da je te koji su zbog toga došli kod njega zamolio da odmah i to što pre "napuste prostoriju". "Onaj ko bi mi ponudio da formiram vladu sa onima koji su razorili zemlju, da budem njihov saradnik u daljem rušenju Srbije.... Ne pristajem na to", rekao je on, odgovarajući na pitanja novinara na kraju posete Sočiju. Upitan da li je Putinu postavio pitanje "zašto", koje je najavio u jeku obaveštajne afere na konferenciji za