Osumnjičen da je za novac dostavljao podatke o pacijentima

Niška policija, u saradnji sa Posebnim odeljenjem za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Nišu, uhapsila je D.

C. (1968) iz Niša, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo primanje mita, saopšteno je iz MUP-a Srbije. Sumnja se da je on od septembra 2018. do septembra 2019. godine, kao zaposleni u Kliničkom centru u Nišu, radnicima jednog privrednog društva davao podatke o pacijentima koji su povređeni u saobraćajnim nezgodama i stepen njihovih povreda, kao i da je od njih zahtevao i primao novac. Osumnjičeni će, uz krivičnu prijavu, biti priveden tužilaštvu.