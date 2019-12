Srbin iz Peći pred sudom zbog navodnog ratnog zločina

RTV pre 1 sat | Tanjug

PRIŠTINA - U Specijalnom odeljenju za ratne zločine Osnovnog suda u Prištini danas počinje glavni pretres i suđenje Zoranu Đokiću iz Peći koji je optužen za krivično delo "ratni zločin".

Njegov branilac advokat Ljubomir Pantović podsetio je da je Đokić uhapšen početkom februara ove godine pod sumnjom da je, navodno, tokom 1999. godine izvršio dva ubistva u Peći. On je dodao da su do sada održana dva pripremna ročišta na kojima se Đokić izjasnio da nije kriv. "Prema mom mišljenju nema dokaza za to krivično delo. Danas počinje suđenje i verujem da će trajati četiri-pet radnih dana", rekao je Pantović za Kosovo onlajn i dodao da će ovo sigurno biti