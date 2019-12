Počela izgradnja auto-puta Ruma–Šabac i brze saobraćajnice od Šapca ka Loznici

RTS pre 5 sati

Počeli su radovi na izgradnji auto-puta Ruma–Šabac i brze saobraćajnice od Šapca ka Loznici, ukupne dužine 77 kilometara. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da će auto-put i brza saobraćajnica biti vrhunskog kvaliteta i da će biti izgrađeni na vreme. Dodao je da je cilj da se dovede mnogo više investitora u te krajeve.

Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da je posebno ponosan na to što su u jednom danu potpisali ugovor za Moravski koridor i otvorili pripremne radove za izgradnju puta Ruma–Šabac–Loznica. "Hoću da kažem i ljudima u Sremu i Mačvi, u Rumi, Šapcu i Loznici, da će imati auto-put i brzu saobraćajnicu na vreme izgrađene, vrhunskog kvaliteta. Ali to im ne znači samo saobraćajnicu koja će da ih povezuje sa Beogradom, koja će da ih povezuje sa drugim delom Srbije. To im