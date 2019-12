Taksi vozilo u potpunosti izgorelo: Jezivi detalji incidenta u Nišu! Vandali mu bacili baklju (foto)

Kurir pre 5 sati

Taksista Goran Ž. (56) zadobio je opekotine ruku i lica kada su mu za sada neidenfitikovani mladići ubacili baklju u vozilo, a vlasnik ovog niškog taksi preduzeća Nemanja Kostić kaže da je ovim incidentom prevršena svaka mera bezbednosti u gradu. - Do sada je bilo i nekih tuča, koškanja, vađenja noževa, ali da se se ubaci baklja kroz vrata i da se direktno ugrozi bezbednost btaksiste i putnika, to se još nije dogodilo - priča Kostić. On kaže da je Goran dobro, da