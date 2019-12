SLS: Sadik i Suma za mir u Partizanu (video)

Hot sport pre 23 minuta | Stefan Smuđa

Partizan je u 20. kolu golovima Umara Sadika i Sejdube Sume slavio na gostovanju Radu rezultatom 2:1 (1:1).

Dosta turbulentno je bilo u Partizanu u prethodnih 10-ak dana. Od meča u Hagu i prokockanih 0:2 u finišu, potom i gubitka od Napretka posle identične prednosti, trener Savo Milošević je najavio da će biti promena, čak i nagovestio svoj odlazak, ali je od toga ipak odustao i poručio da će ostati do kraja sa timom. To se moglo osetiti u prvih pola sata ovog susreta, jer crno-beli nisu uspevali da stvore prave šanse, sve do 33. minuta kada su i poveli. Aleksandar