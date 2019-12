Bobane, šta imaš protiv ovih momaka?

N1 Info pre 1 sat | Vladimir Vesić

Dalas nastavlja sa pobedama, u poslednjoj protiv Nju Orleansa izuzetno važnu ulogu imao je srpski centar Boban Marjanović.

Marjanović je meč završio sa 15 poena i 16 skokova, uz samo jedan promašaj iz igre. Ovo mu je prvi dabl dabl ove sezone, a zanimljivo da je poslednji imao upravo protiv Pelikansa. Upravo to ga je pitao novinar posle utakmice rečima: "Šta imaš protiv ovih momaka"? - Radili smo samo svoj posao. Igrali smo izuzetno čvrsto i veoma smo zadovoljni novom pobedom - rekao je Marjanović. We've been waiting ALL season for this interview! @BobanMarjanovic. @SkinWade. No