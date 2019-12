Poslednji intervju Popare za “Novosti”: Zbog Kalabića su me i slavili i kudili

Večernje novosti pre 5 sati | Novosti Online / Milica Bobina

Glumac Zoran Rankić preminuo je danas, posle teške bolesti u 84. godini

Glumac Zoran Rankić, poznat po ulozi Nikole Kalabića kao i Popare u seriji Srećni ljudi preminuo je danas, posle teške bolesti u 84. godini. Pročitajte poslednji intervju koji je čuveni Popara dao za naš list. IDEM ja tako do Trga republike i naiđem na grupu ljudi okupljenu oko visokog mladića. Priđem da vidim šta se dešava i saznam da svi gledaju u čoveka koji je tumačio Nikolu Kalabića. Proguram se do "glumca" i upitam ga: "Je l' bilo naporno snimanje?", a on