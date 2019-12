Zašto još uvek nema besplatne WiFi mreže u avionu i zašto to još uvek neće postati realnost?

Večernje novosti pre 29 minuta | NovostiOnline

Oni koji često putuju avionom sigurno su se već zapitali zašto ne mogu besplatno da se konektuju na WiFi mrežu. Razlog zašto nam to još neko vreme neće biti moguće objašnjava Ed Bastijan, predsednik kompanije Delta Air Lines koji je lično želeo da uvede besplatan WiFi putnicima, ali to nije bilo moguće. Kako kaže, da je to učinio sistem u celom avionu bi pao. Šezdesetdvogodišnji Ed je za Blumberg (Bloomberg) otkriva da zapravo naplaćivanje pristupa Internetu