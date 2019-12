"Nešto ga je vuklo da ode tamo": Otkriveno ko je mladić koji je brutalno ubijen nasred ulice u Bratislavi

Blic pre 1 sat | J. A.

U Bratislavi, glavnom gradu Slovačke, u nedelju popodne pronađeno je beživotno telo mladog Srbina, a kako je potvrđeno za "Blic" reč je o Nikoli Kosaniću (22) iz Malog Popović kod Sopota.

Njega je do smrti pretukla grupa Srba, koju, po svemu sudeći, nije poznavao. - Nikola je jako dobar momak, samo reči hvale imaju svi za njega, svi smo u šoku! On se uzorno ponašao, šta god da je bio ne verujemo da je izazvao sukob - kaže Nikolina prijateljica za Kurir. Kako su slovački mediji objavili, Nikola je imao vidljive povrede na telu, a pretpostavlja se da je koban bio udarac u glavu koji su me nepoznati napadač naneo. - Nikola ima tri sestre, privremeno je