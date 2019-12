Putuje sa stilom: Maji Gojković se nije svideo luksuzni hotel u Ženevi, pa je tražila da je prebace u još skuplji, na obali jezera, a na kraju smo joj platili oba

Blic pre 23 minuta | Lana Gedošević

Kada putuje, predsednica Skupštine Maja Gojković to čini sa stilom.

Voli da odsedne u hotelu sa pet zvezdica, i to je sasvim u redu, kada bi to plaćala sama od svoje nemale plate. Međutim, problem je što voli luksuz, ali voli i da ga platimo mi, poreski obveznici. "Blic" otkriva da smo predsednici Skupštine prošlog meseca platili čak dva hotela u istom gradu. Maja Gojković boravila je prošlog meseca, od 17. do 19 novembra u Ženevi, na sastanku Pripremnog odbora Interparlamentarne unije. Ona je bila i jedina osoba iz srpskog