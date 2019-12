Balašević: Bio sam u nekoj maloj frkici, četiri dana u bolnici (VIDEO)

Danas pre 7 sati | Piše: Danas Online

Legendarni kantautor Đorđe Balašević danas se prvi put obratio javnosti nakon zdravstvenog „incidenta“ od pre neku nedelju i rekao da se nada da će 28. decembra održati odloženi rasprodati koncert u „SBB hali Jezero“ u Kragujevcu.

„Iskreno se nadam da ćemo ga održati. Imamo planirani datum za to 28. decembar, što bi trebalo da bude još lepše, zato što je to pred samu Novu godinu i treba da bude veselo. Nažalost, prvo treba da se konsultujem sa lekarima… koji ovaj put od mene mnogo bolje znaju kako je Đole… Nadam se da će to proći dobro i da će biti u redu“, kaže Đole, navodi se u saopštenju. U video poruci snimljenoj svom dvorištu u Novom Sadu, odlično rasploženi i poslovično duhoviti