Uzbuna u čileu: Srušio se vojni avion sa 38 ljudi na putu za Antarktik sat po poletanju! (foto)

Kurir pre 50 minuta

Ratno vazduhoplovstvo Čilea saopštilo je da se avion, koji je ranije nestao s radara, srušio.

Vazduhoplovstvo Čilea ranije je objavilo da je izgubilo radio-vezu s vojnim avionom C 130 u kojem je bilo 38 ljudi, koji je poleteo iz Punta Arenasa na jugu zemlje prema bazi na Antarktiku. Traga se za preživelima. "Avion C 130 herkules poleteo je u 16.55 (20.55 po srednjoevropskom vremenu) iz grada Punta Arenasa, prema antarktičkoj bazi Predsednik Eduardo Frei", navela je čileanska vojska. DEVELOPING: Chile military plane carrying 38 people disappears en-route to