Milošević: Utakmica protiv Astane je važna, motivacija neće biti problem

Trener fudbalera Partizana Savo Milošević rekao je danas da je predstojeća utakmica protiv Astane u Ligi Evropa, iako nema rezultatski značaj, veoma važna za njegovu ekipu.<p>"Očekuje nas još jedna utakmica, pretposlednja u ovom delu sezone. I kao što znate, bez obzira što nema takmičarski značaj za nas je utakmica jako bitna", rekao je Milošević novinarima na stadionu Partizana.</p><p>Fudbaleri Partizana dočekuju u četvrtak ekipu Astane u poslednjem kolu grupne faze Lige Evropa. Meč koji se igra od 21.00 u Humskoj je bez rezultatskoj značaja, pošto su crno-beli remijem u prošlom kolu ostali bez šanse da se bore za proleće u Evropi.</p><p>"Ja zaista ne mogu da predvidim tok sutrašnje utakmice kao što je to bio slučaj u većini utakmica u prethodnom periodu iz dva razloga. Prvo, naša ekipa u poslednjih par utakmica je već pri kraju sa snagom i energijom. Imamo Natha koji ima žute kartone i problem sa Šćekićem, danas ćemo videti da će moći da igra", rekao je Milošević.</p><p>"Druga stvar je stanje i ekipa Astane. U ovom momentu ne mogu da pretpostavim u kom sastavu će doći i u kom stanju su oni obzirom da su završili prvenstvo pre tri, četiri nedelje. Vrlo teško da možemo da predvidimo kakva nas utakmica čeka sutra. Moraćemo da damo maksimum tokom svih 90 minuta ako želimo pozitivan rezultat", dodao je on.</p><p>Upitan kako motivisati ekipu za meč koji nema rezultatski značaj, Milošević je naveo da veruje da motivacija neće biti problem.</p><p>"Momci su svesni da je utakmica važna. Nama su za koeficijent neophodni bodovi i finansijski nije zanemarljivo. Jako bi bilo dobro da završimo Ligu Evropa sa osam bodova, može se reći da je to dobar rezultat, dosta ekipa će proći dalje sa tim brojem bodova. Sve su to stvari koji mogu da motivišu ekipu", rekao je Milošević.</p><p>"Problem je fizička i mentalna snaga, koliko ćemo moći da se motivišemo u odnosu na ono što su naše trenutne mogućnosti. Preko mogućnosti je vrlo teško ići. Ono u šta se uzdam je racionalizacija snage na terenu i malo veća koncentracija i malo više razmišljanja kada su u pitanju neke odluke na terenu upravo zbog te potrošnje koju imamo da bismo zadržali isti efekat, a smanjili potrošnju", dodao je on.</p><p>Upitan šta je konkretno sa Šćekićem i da li će biti promena formacije ako ne bude igrao, Milošević je naveo da je on osetio mali bol u predelu primicača i da će danas znati kakva je situacija.</p><p>"U slučaju da ne može, nećemo menjati sistem", rekao je Milošević.</p><p>Novinare je zanimalo i da li može da bude goleada pošto utakmica nema rezultatski značaj, a Milošević je rekao da nema ništa protiv, ako bi to značilo tri boda za njegovu ekipu.

"U dosta utakmica je bilo dosta golova, ali tada smo imali puno snage, to za sutra ne mogu da obećem", dodao je on.

Na pitanje koliko publike očekuje, trener crno-belih rekao je da je "rezultat teško prognozirati, a da je ta druga progniza komplikovanija".

Partizan će u nedelju igrati protiv Proletera, zaostalu prvenstvenu utakmicu, a upitan da li je ta utakmica važnija od sutrašnje, Milošević je odgovorio: "Od jula kada su počela takmičenja, ja još nisam doživeo u Partizanu utakmicu koja nije mnogo važna".

Fudbaler Partizana Slobodan Urošević rekao je da je ekipa umorna, ali da ima odgovornost da ostvari dobar rezultat.

"Očekuje nas teška utakmica iz više razloga, pri kraju smo svega, imamo dosta umornih igrača, svi smo na nekoj granici, ali imamo odgovornost da završimo ovo kako treba i ostvarimo povoljan rezultat. Trudićemo se da popravimo stvari koje su nas koštale bodova. Daćemo sve od sebe da se to više ne ponovi i nadamo se da će svaki put kada utakmica bude bude blizu moći da je privedemo kraju", naveo je Urošević.

