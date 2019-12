Putin: U Donbasu bi mogla da se dogodi nova Srebrenica

Blic pre 31 minuta | Tanjug

Predsednik Rusije Vladimir Putin upozorio je na scenario sličan Srebrenici ukoliko bi Kijev stekao kontrolu nad granicom u Donbasu bez davanja garancija zaštite svojim stanovnicima.

On je to rekao na sastanku ruskog Saveta za ljudska prava, prenosi TASS. - Ukrajinska strana uvek postavlja pitanje - Dajte nam priliku da zatvorimo granice vojskom. Ja zamišljam šta bi se dogodilo posle toga. To bi bila Srebrenica - rekao je Putin. On je dodao da je poznato kako ukrajinski predsednik Vladimir Zelenski vodi razgovor sa nacionalistima. - Jasno je ko je tamo jak. Šta će se dogoditi, i ko će ih predvoditi, te nacionaliste kada uđu na te teritorije bez