Stravična pucnjava u Nju Džerziju: Ima mrtvih i povređenih! Razmena vatre između policije i napadača trajala više sati!

Kurir pre 17 minuta

Šestoro ljudi, među kojima je i jedan policajac ubijeno je u pucnjavi u gradu Džerzi, u Nju Džerziju.

Pucnjava se dogodila u delu grada gde se nalaze katoličke škole, prodavnice i jevrejski supermarket, za sada nema nagoveštaja da je reč o terorizmu. Several people were helped out of gunfire by police. pic.twitter.com/AojtGkIlXG — Keldy Ortiz (@KeldyOrtiz) December 10, 2019 Jedan policajac je proglašen mrtvim u bolnici, a još nekoliko ljudi je pronađeno mrtvo na licu mesta. Gunfire in police standoff in #JerseyCity DETAILS: https://t.co/hkh1HBA9Bn