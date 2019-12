Blic: Eko-taksa od 1.200 do dva miliona dinara

Danas pre 3 sata | Piše: Beta

Vlada Srbije usvojila je Uredbu o kriterijumima za određivanje aktivnosti koje negativno utiču na životnu sredinu prema količini zagađenja, kojom je definisala ekološka taksu za pravna i fizička lica od 1.200 do dva miliona dinara, preneo je danas Blic.

To znači da će se ova naknada ubuduće plaćati po principu „plati koliko zagađuješ“, koji je definisan Zakonom o naknadama za korišćenje javnih dobara, naveo je list. Ujedno je ovim dokumentom konkretizovana i uredba koja je doneta početkom godine, a koja podrazumeva utvrđivanje tri kategorije delatnosti koje zagađuju životnu sredinu i to one koje imaju veliki negativan uticaj, srednji i mali. U okviru svake od ove tri kategorije, postoji i dodatna klasifikacija