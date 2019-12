Borjan: Dešava se, podrška Žanderu i Tomaneu

N1 Info pre 3 sata | Ivana Salapura

Golman Crvene zvezde Milan Borjan bio je razočaran posle eliminacije srpskog predstavnika iz Lige šampiona, ali je istakao i da treba pružiti podršku svim igračima.

Crveno-beli su u poslednjem kolu grupne faze izgubili od Olimpijakosa u Atini 1:0 i na taj način izgubila šansu da nastavi takmičenje u Ligi Evrope. Srpski šampion je propustio priliku da u 42. minutu dođe do vođstva, pošto je Tomane sa penala pogodio prečku. Olimpijakos je potome preuzeo inicijativu, da bi u 86. minutu došao do pobedonostnog gola i to sa bele tačke. Kazneni udarac za grčki tim dosuđen je pošto je Žander igrao rukom u šesnaestercu, a siguran u