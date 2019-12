Peti sat blokade RTS-a, bez incidenata. Vučić o blokadi RTS: Neće biti nikakve primene sile (VIDEO)

Beta pre 2 sata

Blokada ulaza Radio-televizije Srbije (RTS) ušla je u peti sat i prolazi bez incidenata.

Sva tri ulaza televizije su i dalje blokirana, a ulaska u zgradu i dalje nema, dok zaposleni izlaze nesmetano.

Kako je ranije najavljeno, blokada će trajati do 20 časova.

Lideri Saveza za Srbiju, simpatizeri te opozicione grupacije i građani započeli su danas, nešto posle podneva, blokadu svih ulaza u zgradu Radio-televizije Srbije (RTS) zbog toga što, kako su naveli, ta televizija već osam godina ne radi profesionalno svoj posao.

Kako je najavio predsednik Narodne stranke Vuk Jeremić, blokada će biti mirna i "neće biti nikakve drame", osim u slučaju da vlast pošalje nekoga da provocira.

"Neće biti nikakve krize, osim ukoliko vlast ne pošalje neke svoje batinaše da naprave koškanje. Ako to ne urade, osam sati će biti mirno", rekao je Jeremić.

Dodao je da niko od njih (SzS) neće ulaziti u RTS.

Jeremić je novinarima rekao da blokada podrazumeva da niko ne može da uđe u zgradu RTS a da će svako ko želi da iz nje izađe to moći da uradi u svakom trenutku.

On je dodao da učesnici blokade ohrabruju novinare RTS-a i apeluju da profesionalno rade svoj posao.

"Ne možete reći da javnost ne interesuje ono što ima da kaže Aleksandar Obradović (uzbunjivač iz Krušika), ono što ima da kaže Marija Lukić. Ne možete da kažete da nema interesovanja za to što se službenici BIA nalaze na listi međunarodnih sankcija zbog trgovine otužjem", rekao je Obradović.

Prema njegovim rečima, ogroman broj zaposlenih RTS-a zna da "ne radi posao na pravi način i da RTS treba da radi drugačije".

On je ocenio da je "Miloševićev (Slobodan) RTS bio BBC u odnosu na RTS danas".

Ispred glavnog ulaza u zgradu RTS okupilo se više desetina učesnika protesta a blokirani su i ostali ulazi.

Okupljeni nose transparent na kojem piše "EU biraj: Vučić ili demokratija", a poruka je napisana i na engleskom i na srpskom jeziku.

Vučić o blokadi RTS: Neće biti nikakve primene sile

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas povodom blokade ulaza Radio-televizije Srbije (RTS) koju je organizovao Savez za Srbiju (SZS) da neće biti nikakve primene sile, kao ni one za koju postoji zakonsko pravo.

"Nemojte da se sekirate. Garantujem da niko neće biti ugrožen. Mala grupa ljudi (koja blokira RTS) ne može da učini ništa", kazao je Vučić odgovarajući na pitanje novinarke javnog servisa, nakon što se sastao sa ministarkom odbrane Francuske Florans Parli.

Veran Matić za UNS: Blokada RTS-a je slabljenje institucije i narušavanje uređivačke autonomije

Predsednik ANEM-a Veran Matić izjavio je danas za Udruženje novinara Srbije (UNS) "da je unapređenje demokratskih procesa nezamislivo bez jačanja institucija, a da se najviše što se blokadom RTS-a može postići, ukoliko bi bila uspešna, je da se pod pritiskom objavi ili ne objavi neki medijski sadržaj".

Matić je ocenio da je to "slabljenje institucije i narušavanje uređivačke autonomije".

"Ako je cilj unapređivanje uređivačke autonomije koja je tradicionalno ugrožena pritiskom vlasti sa jedne strane, neće biti unapređena ujednačavanjem pritiska sa druge strane", kazao je Matić.

On je za UNS rekao da će "to pre RTS dovesti do kraha, nego što će ohrabriti urednike da donose autonomne programske odluke, da izgrade javni servis koji ostvaruje svoju misiju i vrši zakonom utvrđenu funkciju".

MUP: Skup SzS ispred RTS nije prijavljen u zakonskom roku

Načelnik Policijske uprave za Beograd Milan Stanić izjavio je da Savez za Srbiju nije "uredno", niti blagovremeno prijavio današnji skup ispred zgrade RTS-a i da prilikom prijavljivanja organizatori nisu poštovali Zakon o javnom okupljanju.

U Stanićevoj pisanoj izjavi navedeno je da skup nije prijavljen u zakonski propisanom roku, te da se ne smatra prijavljenim.

Naveo je da je predsednik Izvršnog odbora Pokreta za preokret Milorad Bjedov 11. decembra Policijskoj stanici Palilula podneo prijavu za javno okupljanje aktivista Saveza za Srbiju 13. decembra ispred zgrade RTS, ispred sva tri ulaza, od 12 do 20 časova, ali da je policijska stanica istog dana uručila obaveštenje da prijava nije blagovremena.

"Policijska stanica Palilula istog dana uručila je obaveštenje kontakt osobi iz Saveza za Srbiju u vezi sa podnetom prijavom, kojim je konstatovano da je prijava neblagovremena, jer nije podneta u zakonom propisanom roku, i nekompletna, jer ne sadrži potrebno i zakonom propisano, te se skup ne smatra prijavljenim", naveo je Stanić u pisanoj izjavi koju je prosledio MUP.

(Beta, 12.13.2019)