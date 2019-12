Novinari se sele u Radio Beograd

Danas pre 37 minuta | Piše: D. P. , L. V.

Savez za Srbiju danas (petak) od 12 do 20 sati drži RTS u blokadi upozorenja Zbog blokade zgrade RTS-a koju je najavio opozicioni Savez za Srbiju, deo novinara i tehničara koji rade informativni program Javnog servisa preseliće se danas u zgradu Radio Beograda u Hilandarskoj ulici.

To je, kako saznaje Danas, odlučeno u vrhu Javnog servisa, kako bi program tokom opozicione blokade mogao nesmetano da se emituje. Lideri, članovi i aktivisti Saveza za Srbiju danas će od 12 do 20 sati blokirati sva tri ulaza u Radio-televiziju Srbije. Biće to mirna blokada upozorenja u nadi da će novinari te medijske kuće početi profesionalno da se bave svojim poslom jer je osam godina blokirana istina na javnom servisu, najavio je na jučerašnjoj konferenciji za