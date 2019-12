Živković: Kozmetička promena izbornih zakona

Danas pre 3 sata | Piše: FoNet

Predsednik Nove stranke Zoran Živković izjavio je da je danas na međustranačkom dijalogu o izbornim uslovima, uz posredovanje Evropskog parlamenta, konstatovana kozmetička promena zakona.

On je novinarima ispred skupštine Srbije rekao da je izneo ocenu da su zakoni u Srbiji dobri, ali da se ne primenjuju. „I Tanja Fajon je rekla nešto slično ovome. Formalno je dobro urađeno, ali je pitanje od kada će to da važi. Ne vidim veliko zadovoljstvo“, rekao je Živković. Govoreći o zakonima o medijima, on je ostakao da su oni dobri, ali se ne primenjuju i u medijima se često ne može videti šta se u zemlji dešava, a da u Vladi sedi čovek koji je plagirao