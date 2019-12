EU želi razdruženje sa Britanijom što pre, ali i što je moguće tešnje odnose

N1 Info pre 22 minuta | Beta

Vođi Evropske unije su s jasnim zadovoljstvom poručili da posle ishoda britanskih izbora žele "što pre" razdruženje s Velikom Britanijom na temelju utanačenog sporazuma i "što je moguće tešnje buduće odnose…uz ravnopravne obaveze".

To se navodi u nacrtu saopštenja koje o Bregzitu danas, drugog dana zasedanja, treba da usvoje šefovi država ili vlada EU uz poruku da sad najpre britanski parlament treba da potvrdi sporazum EU i britanske vlade o izlasku iz članstva do kraja januara 2020. i da se potom do kraja iduće godine sklopi sporazum o slobodnoj trgovini, "iako je to dosta kratak rok", kako je ocenio holandski premijer Mark Rute. U izveštajima evropskih medija je priličnu pažnju privukla i