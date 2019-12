Džonson: Nema ako, nema ali, Britanija napušta EU

Politika pre 14 minuta

Trijumf torijevaca, Džonson ima komotnu većinu za „Bregzit”.- Džonson: Istorijska pobeda, mandat za sprovođenje Bregzita.- Korbin: Neću voditi laburiste na narednim izborima.- Vučić čestitao Džonsonu pobedu na izborima

LONDON - Britanija će napustiti Evropsku uniju do 31. januara, poručio je danas premijer Boris Džonson posle ubedljive pobede na izborima. „Završićemo sa Bregzitom na vreme, do 31. januara, nema ako, nema ali, nema možda”, istakao je Džonson u obraćanju pristalicama u Londonu. On je naveo da najveća konzervativna većina od 80-ih znači potvrdu da izlazak Britanije iz EU predstavlja volju britanskog naroda. Britanski premijer je rekao da njegova vlada mora da