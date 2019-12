Partizan je sinoć dobio mnogo više od tri nebitna boda! Para na paru ide, a najbolji u 21. veku!

Sportske.net pre 2 sata | Sportske.net

Fudbaleri Partizana sinoć nisu imali veliki takmičarski motiv protiv Astane pošto je stanje u grupi L Lige Evrope bilo jasno i pre meča u Humskoj.

Ipak, "crno-beli" su sjajnom igrom zasluženo savladali Kazahstance sa 4:1, a to povlači mnoge dobre stvari u bliskoj budućnosti "Parnog valjka". Prvi aspekt je onaj finansijski, klub je pobedom zaradio minimum 570.000 evra, uz to dodajte i prihode od ulaznice koji su ovu cifru značajno podigli. Samo od ovogodišnjeg učešća u Ligi Evrope, Partizan je zaradio 6.500.000 evra. Drugi se tiče famoznog klupskog koeficijenta, trijumfom je Partizan stigao do koeficijanta