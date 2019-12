Marko Bulat glumi u filmu o Ratovima zvezda! Kolega će mu biti slavni mladi srpski glumac!

Kurir pre 1 sat

Marko Bulat dobio je ulogu u filmu „Prelomna tačka: Priča o Ratovima zvezda“ reditelja Stevana Filipovića.

S Bulatom u filmu igraju Darko Ivić, Slaven Došlo i Jana Milosavljević, a on je otkrio kakvi su mu utisci sa snimanja. - U svom stanu imam kolekciju figura iz tog filma koja vredi oko 10.000 evra. Verovatno me je reditelj pozvao iz tog razloga. Odmah sam prihvatio ulogu. Igram lovca na ucene, koji je najopasniji čovek u galaksiji, i nosim odelo koje sam sam kupio - kaže Marko i dodaje da za to nije dobio novac. N. M. Kurir Autor: Kurir