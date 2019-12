Prva žrtva strašnog zemljotresa na Filipinima: Na devojčicu (6) se obrušio zid, ljuljali se soliteri (video)

Kurir pre 2 sata

Jedna šestogodišnja devojčica je poginula kada se na nju obrušio zid tokom snažnog zemljotresa koji je danas pogodio Filipine, saopštio je gradonačelnik grada Matanaoa na jugu te zemlje.

U zemljotresu na jugu Filipina srušila se jedna trospratna zgrada, a ljudi su u panici istrčavali iz prodavnica, kuća i drugih zgrada. JUST IN: Davao del Sur Gov. Douglas Cagas says 1 dead in Matanao while a commercial bldg. collapsed in Padada town where several are feared trapped. Cagas also announced #WalangPasok in all levels in the whole province of Davao del Sur Monday, Dec. 16, 2019. #MindanaoQuake. pic.twitter.com/Dav1WwCdQj — ABS-CBN News Channel